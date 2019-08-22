https://static.news.ru/photo/cd5f0778-c4f3-11e9-9514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Исследование показало, что при выборе иностранной кухни россияне отдают предпочтение итальянской и грузинской.

Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля Delivery Fest, который провёл исследование совместно с компанией ResearchMe. В опросе участвовали 3,9 тыс. совершеннолетних интернет-пользователей из всех регионов России.

Большинство россиян назвали самой любимой зарубежной кухней итальянскую (32% ответов), второе место заняла грузинская кухня (31%), третье — японская (21%), — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно результатам исследования, эти данные актуальны для всех регионов страны, кроме Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока. В двух первых первую строчку рейтинга заняла грузинская кухня, а в последнем — китайская, передаёт Агентство городских новостей «Москва» .

Ранее News.ru писал, что жители Ингушетии и Дагестана стали лидерами по тратам на продукты питания. Согласно отчёту Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на еду в этих регионах у граждан уходит более половины зарплаты.