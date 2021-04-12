Названы ключевые факторы неуспешности российской молодёжи

https://static.news.ru/photo/a9fd032c-9c2c-11eb-bafb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России одним из ключевых факторов попадания молодёжи в категорию неуспешных людей является безработица. Соответствующий вывод содержится в докладе «„Застрявшие в социальном лифте“: проблема неуспешной молодёжи в РФ» (есть в распоряжении NEWS.ru) проректора НИУ ВШЭ Валерии Касамары.

По данным Минтруда, в России в данный момент официально зарегистрированы 2,1 млн безработных. Треть из них — молодые люди до 29 лет.

Кроме проблем с поиском работы, молодые люди сталкиваются с проблемой неофициального трудоустройства: 25,4% неофициально трудоустроенной российской молодёжи заявили, что возможности устроиться на работу официально у них не было. В эту категорию попадают люди с разным уровнем образования: среди неофициально устроенной молодёжи 43% тех, кто окончил только школу, 31% имеют среднее профессиональное образование, а 26% — высшее, — говорится в докладе, который будет представлен на апрельской конференции НИУ ВШЭ.

К молодёжным группам риска автор исследования отнесла представителей криминальных субкультур. К примеру, движение АУЕ, признанное Верховным судом РФ экстремистским, насчитывает сейчас около 34 тысяч приверженцев в 40 российских регионах. 40% из них — 13–17-летние подростки. Также к категории «неуспешных» Касамара относит молодых людей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях: бездомных, нищих, насильно вовлечённых в занятия проституцией.

По итогам последней переписи населения 2010 года в России было 64 тысячи бездомных лиц или семей. Среди бездомных почти 90% мужчины, три четверти из них — люди в возрасте от 20 до 50 лет. Средний возраст нищих и бомжей приближается к 45 годам, у беспризорников он равен 10 годам, у проституток — 28 годам. Минимальный возраст нищих — 12 лет, а проституток — 14, — говорится в докладе Касамары.

Кроме того, в категорию «неуспешной» молодёжи часто попадают выпускники детских домов. По данным Министерства просвещения, ежегодно из детских домов и приёмных семей в России выпускаются более 20 тысяч детей.

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества пройдёт с 13 по 30 апреля. Её организаторы — Национальный исследовательский университет (НИУ) «Высшая школа экономики» и Сбербанк. NEWS.ru является информационным партнёром конференции.

Как писал NEWS.ru, на апрельской международной конференции НИУ ВШЭ будут затронуты темы, связанные с основными направлениями исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. В частности, речь идёт о социальном и гуманитарном измерении человеческого потенциала, демографии и активном долголетии, занятости и формировании навыков и компетенций. Кроме того, на конференции участники события обсудят место человека в эпоху технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природно-климатические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.

13 апреля в рамках мероприятия пройдут круглые столы под названием «Человек в эпоху технологических трансформаций» и «(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения». На следующий день состоится круглый стол «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?», а также «Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля над вооружениями: 100 первых дней американской администрации».