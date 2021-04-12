Участники международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные вызовы

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С 13 по 30 апреля будет проходить XXII Апрельская международная конференция НИУ ВШЭ. Многодневное мероприятие будет разбито по дням на тематические блоки, в рамках которых участники представят ряд докладов и и проведут серию круглых столов научного «Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала». NEWS.ru является официальным информационным партнёром конференции.

На мероприятиях будут затронуты темы, связанные с основными направлениями исследования Центра. В частности, речь идёт о социальном и гуманитарном измерении человеческого потенциала, демографии и активном долголетии, занятости и формировании навыков и компетенций. Кроме того, на конференции участники события обсудят место человека в эпоху технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природно-климатические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.

13 апреля в рамках мероприятия пройдут круглые столы под названием «Человек в эпоху технологических трансформаций» и «(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения». На следующий день состоится круглый стол «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?», а также «Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля над вооружениями: 100 первых дней американской администрации». На 15 апреля запланированы следующие круглые столы: «Российская пенсионная система после 2024 года: развилки развития в контексте долгосрочных вызовов», «Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и резильентность территорий» и «Демографические и социальные факторы активного долголетия». Последний круглый стол пройдёт 19-го числа. Он будет называться «Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии человеческого потенциала».

Как ранее передавал NEWS.ru, Москва с 19 по 30 апреля примет XXII Апрельскую международную научную конференцию по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Участниками станут до 1700 экспертов, включая почти 200 иностранных гостей.