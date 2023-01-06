Названы категории россиян, которые имеют право получать две пенсии Юрист Виноградов: некоторые группы граждан могут рассчитывать на две пенсии одновременно

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Юрист Вадим Виноградов рассказал агентству ПРАЙМ, что некоторые категории граждан имеют право получать две пенсии. Эксперт добавил, что это закреплено в федеральном законодательстве. Он уточнил, что речь идет о гражданах, которые были связаны с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС, об участниках Великой Отечественной войны, а также о награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Право на двойную пенсию имеют граждане, связанные с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС, участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — рассказал Виноградов.

Он пояснил, что для получения положенной льготы следует обратиться в отделение Пенсионного фонда или МФЦ с заявление и документами, подтверждающими право на вторую пенсию.

Финансист Равиль Ахмадеев ранее рассказал, что у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество. Эксперт указал на то, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. Он при этом уточнил, что освобождаются достигшие пенсионного возраста граждане от налога на имущество лишь в адрес одного объекта недвижимости. Он также уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.