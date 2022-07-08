Названы действия при судорогах во время купания Врач Поздняков рассказал про действия при судорогах во время купания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что при судороге икроножной мышцы во время купания в водоёме следует немедленно вернуться на берег. Эксперт пояснил, что у людей нередко острая боль вызывает чувство паники. Он отметил, судороги данного типа не критичны для перемещения в воде, пишут «Известия».

Немедленно направиться на берег, каким угодно способом. Самые распространённые судороги икроножной мышцы не критичны для перемещения в воде, но болезненны. Они очень часто вызывают паническую реакцию с последующим утоплением, — рассказал Поздняков.

Он порекомендовал после выхода из воды постараться растянуть спазмированную мышцу путём соответствующих несложных упражнений.

Врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ Юрий Конев ранее заявил, что оторвавшийся тромб — это быстрая и внезапная смерть. Эксперт добавил, что подобному явлению подвержены люди, у которых есть предрасположенность. Он посоветовал проверить свою наследственность, а также обращать внимание на историю болезни близких родственников. Он отметил, что людям, у которых есть предпосылки к тромбозу, следует соблюдать меры профилактики, например, регулярно проходить диспансеризацию.