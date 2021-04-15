Названы четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права

https://static.news.ru/photo/ca509a62-594c-11eb-8677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Самыми частыми ошибками при сдаче экзамена на права по новым правилам стали создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование поворотников и неуверенное управление автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

Такие статистические данные по основным ошибкам при сдаче экзаменов на автоправа по новой схеме получены за период с 1 по 8 апреля 2021 года.

Также сохраняются и самые частые ошибки при парковке, которые ранее претенденты на получение прав допускали при проведении отдельного экзамена на площадке. Затруднения вызывают элементы параллельной парковки и заезда в бокс. Чаще всего в таких ситуациях экзаменуемые выезжают за границы зоны выполнения манёвров.

Изменения в правилах сдачи на водительские права вступили в силу в России с 1 апреля. Начинающие автомобилисты не сдают отдельно «площадку», водительские навыки теперь проверяются на дорогах города. Об этом писал NEWS.ru.