Названы четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права

Самыми частыми ошибками при сдаче экзамена на права по новым правилам стали создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование поворотников и неуверенное управление автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.
Такие статистические данные по основным ошибкам при сдаче экзаменов на автоправа по новой схеме
Также сохраняются и самые частые ошибки при парковке, которые ранее претенденты на получение прав допускали при проведении отдельного экзамена на площадке. Затруднения вызывают элементы параллельной парковки и заезда в бокс. Чаще всего в таких ситуациях экзаменуемые выезжают за границы зоны выполнения манёвров.
Изменения в правилах сдачи на водительские права вступили в силу в России с 1 апреля. Начинающие автомобилисты не сдают отдельно «площадку», водительские навыки теперь проверяются на дорогах города. Об этом писал NEWS.ru.