В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права

https://static.news.ru/photo/783ef2d6-8805-11eb-a126-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения в правилах сдачи на водительские права вступят в силу в России с 1 апреля. Начинающие автомобилисты не будут отдельно сдавать «площадку», водительские навыки будут проверяться на дорогах города.

Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения, — пояснили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что изменения коснутся только тех, кто будет сдавать экзамены на вождение легковым автомобилем, автобусом и грузовиком. Для желающих получить права на вождение мотоцикла останется прежний формат сдачи экзамена.

Как сообщал NEWS.ru, весной 2021 года стоимость обучения в российских автошколах может заметно вырасти, считает автомобильный эксперт Дмитрий Болысов. Из-за подорожания бензина и повышенных требований ГИБДД при сдаче экзамена средний ценник на обучение вождению автомобиля в России может вырасти на 15%.