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В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права

19:01, 18 марта 2021 11 607
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения в правилах сдачи на водительские права вступят в силу в России с 1 апреля. Начинающие автомобилисты не будут отдельно сдавать «площадку», водительские навыки будут проверяться на дорогах города.

Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения, — пояснили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что изменения коснутся только тех, кто будет сдавать экзамены на вождение легковым автомобилем, автобусом и грузовиком. Для желающих получить права на вождение мотоцикла останется прежний формат сдачи экзамена.

Как сообщал NEWS.ru, весной 2021 года стоимость обучения в российских автошколах может заметно вырасти, считает автомобильный эксперт Дмитрий Болысов. Из-за подорожания бензина и повышенных требований ГИБДД при сдаче экзамена средний ценник на обучение вождению автомобиля в России может вырасти на 15%.

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