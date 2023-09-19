Названы болезни сердца, которые часто проявляются в подростковом возрасте Врач Фомичева: врожденные пороки сердца могут проявиться в подростковом возрасте

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В подростковом возрасте часто проявляются врожденные пороки сердца — структурные аномалии, которые возникли с рождения, но при этом могли быть не диагностированы по каким-либо причинам, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что могут возникнуть аритмии, наследственные и приобретенные.

Также стоит упомянуть про аритмии, которые могут быть не только наследственными или связанными со структурными изменениями в сердце, но и приобретенными, например, из-за приема наркотических веществ, неправильного образа жизни, длительного стресса. При своевременном выявлении такие аритмии обратимы, — пояснила врач.

Среди заболеваний, которые часто проявляются у подростков, кардиолог выделила инфекционный эндокардит. Он представляет собой воспаление внутренней оболочки сердца и клапанных структур. Чаще всего это заболевания появляется из-за бактериальных инфекций. Следствием ОРВИ, гриппа или коронавируса может стать вирусный миокардит — воспаление сердечной мышцы, предупредила Фомичева.

Другое достаточно распространенное заболевание у подростков — артериальная гипертензия. Однако в молодом возрасте оно чаще всего является вторичным заболеванием, поэтому важно найти причину гипертонии, — отметила кардиолог.

Специалист добавила, что стоит обратить внимание на боли в груди, одышку, учащенный пульс, обмороки, быструю утомляемость. Эти симптомы являются поводом пройти обследование, заключила Фомичева.

Кардиолог Асият Хачирова ранее напомнила, что взрослый человек должен заниматься физкультурой минимум 150 минут в неделю при умеренной интенсивности или 75 минут при тяжелых нагрузках. По ее словам, рассчитать максимально допустимый пульс для занятий спортом можно по формуле (220 — возраст) x 0,8.