Названо решение проблемы детей партнера от предыдущего брака Психолог Журавлева: не пытайтесь заменить мать или отца детям партнера от предыдущего брака

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Семейный психолог Татьяна Журавлева заявила NEWS.ru, что не стоит пытаться заменить мать или отца детям партнера от предыдущих браков. Эксперт добавила, что в этом случае нет задачи полюбить их, но уважать и считаться с ними — важно. Собеседница также предостерегла от попыток конкурировать за внимание, любовь и ресурсы с такими детьми.

Дети являлись частью жизни вашего партнера еще до создания вашего с ним союза. Если вы находитесь в отношениях с партнером, то вы принимаете его с детьми. Не пытайтесь конкурировать за внимание, любовь и ресурсы с детьми. Вы проиграете эту битву. Перед вами не стоит задача их любить, но уважать и считаться с ними важно. Хорошо, если у вас возникнут тёплые чувства к ним со временем, но это должно произойти естественно. Вы не должны пытаться заменить им мать/отца. Это не та роль, на которую вы пришли изначально, — подчеркнула Журавлева.

Психолог также посоветовала обратить внимание на отношение партнера к своим детям: если он или она с ними редко видится, не платит алименты и не принимает активное участие в их жизни — это плохой «звоночек».

Обратите внимание на то, что ваш партнер говорит о своем бывшем партнере. Как у них выстроено общение. Если между ними конфликт, то есть большой шанс, что вы будете вовлечены в него без вашей воли, — подытожила психолог.

Накануне Журавлева рассказала NEWS.ru, что почти все проблемы у пар происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что людям иногда сложно изъясняться в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях. Она посоветовала не высмеивать доводы друг друга во время обсуждений. Психолог добавила, что перед серьезным разговором партнерам лучше задать себе вопросы: «Что происходит? Какие чувства я испытываю?».

Ранее Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила женщинам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет справиться с послеродовой депрессией. Также она посоветовала не бояться и не стыдиться подобных состояний — «случается практически с каждой, но не длится вечно».