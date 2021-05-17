Названо новое популярное место отдыха российских туристов

Из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в пандемию россияне стали активнее ездить в Абхазию. Об этом URA.RU рассказал глава Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) Дмитрий Давыденко.
По его словам, в Абхазии сейчас, как в Сочи — «всё битком».
Куба продаётся нормально. Мальдивы, Сейшелы — это премиум-отдых, это очень дорого. Говорить о массовом потоке туда не приходится, — отметил Давыденко.
Кроме того, ожидается возобновление авиасообщения России с Египтом и Турцией. Если это произойдёт, эти направления станут самыми востребованными летом.
Ранее сообщалось, что новое правило Роспотребнадзора, в соответствии с которым прибывающие в Россию должны сдавать тесты на коронавирус в течение трёх дней, не распространяется на туристов, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.