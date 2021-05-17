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Названо новое популярное место отдыха российских туристов

09:38, 18 мая 2021
Фото: pixabay.com

Из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в пандемию россияне стали активнее ездить в Абхазию. Об этом URA.RU рассказал глава Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) Дмитрий Давыденко.

По его словам, в Абхазии сейчас, как в Сочи — «всё битком».

Куба продаётся нормально. Мальдивы, Сейшелы — это премиум-отдых, это очень дорого. Говорить о массовом потоке туда не приходится, — отметил Давыденко.

Кроме того, ожидается возобновление авиасообщения России с Египтом и Турцией. Если это произойдёт, эти направления станут самыми востребованными летом.

Ранее сообщалось, что новое правило Роспотребнадзора, в соответствии с которым прибывающие в Россию должны сдавать тесты на коронавирус в течение трёх дней, не распространяется на туристов, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.

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