Названо новое популярное место отдыха российских туристов

https://static.news.ru/photo/fa189138-b7a6-11eb-88af-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в пандемию россияне стали активнее ездить в Абхазию. Об этом URA.RU рассказал глава Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) Дмитрий Давыденко.

По его словам, в Абхазии сейчас, как в Сочи — «всё битком».

Куба продаётся нормально. Мальдивы, Сейшелы — это премиум-отдых, это очень дорого. Говорить о массовом потоке туда не приходится, — отметил Давыденко.

Кроме того, ожидается возобновление авиасообщения России с Египтом и Турцией. Если это произойдёт, эти направления станут самыми востребованными летом.

Ранее сообщалось, что новое правило Роспотребнадзора, в соответствии с которым прибывающие в Россию должны сдавать тесты на коронавирус в течение трёх дней, не распространяется на туристов, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.