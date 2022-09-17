Названо число россиян, готовых бороться за шенгенскую визу SuperJob: за шенгенскую визу готовы бороться 9% россиян

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На фоне введенных ограничений лишь каждый одиннадцатый россиянин не оставит попыток получить шенгенскую визу для путешествий по Европе. Такие данные были получены компанией SuperJob. Результаты исследования приводит РИА Новости. В компании отмечают, что изменения в выдаче виз не повлияют на планы большинства граждан РФ.

Изменения не повлияют на планы большинства россиян: 62 процента и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен «шенген», 13 процентов респондентов, — говорится в исследовании.

При этом стараться получить визу для путешествий будет каждый одиннадцатый россиянин.

Также стало известно, что от поездок в Европу готов отказаться каждый пятый россиянин с доходом более 80 тысяч рублей в месяц. Чаще подобную позицию занимают респонденты старше 45 лет — таковых оказалось 15%.

При этом желающих все же получить шенген среди опрошенных граждан моложе 34 лет почти вдвое больше, чем в сегменте 35–44-летних. Ранее выезжавшие в Европу более двух раз в год также в несколько раз чаще заявляли о своих намерениях, чем те, кто не имеет опыта подобных путешествий (44% и 5% соответственно)

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией прекратило действовать с 12 сентября, спустя 15 лет после подписания. Окончательно это решение Совет ЕС ратифицировал 9 сентября.

Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений удлиняется до 45 дней. Расширен список необходимых документов. Согласно общим рекомендациям странам ЕС по рассмотрению визовых заявок, россияне больше не соответствуют условиям для долгосрочного въезда на территорию союза. Туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.