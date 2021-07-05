Названа температура Чёрного моря на российских курортах

Чёрное море сильнее всего прогрелось в районе Туапсе, где температура воды в настоящий момент составляет 29 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Он отметил , что в районе российских курортов вода прогрелась до «фантастических» показателей.

В Чёрном море температура воды просто фантастическая, замечательная. <...> В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов, — уточнил учёный.

Он добавил, что в крымских курортных зонах — у Евпатории, Ялты, Алушты и Феодосии — температура Чёрного моря составляет 26 градусов, также как и в Сочи.

Ранее стало известно, что погода в июле на большей части территории России будет тёплой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что особенно тёплым месяц ожидается в европейской части страны и Якутии.