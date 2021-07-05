Синоптик рассказал о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в июле на большей части территории России будет тёплой. В беседе с ТАСС он отметил, что особенно тёплым месяц ожидается в европейской части страны и Якутии.

На большей части территории страны температура будет выше нормы, особенно выделяются в прогнозе европейская часть России и Якутия. Запад Красноярского края и Урал — там температура около нормы, — пояснил учёный.

Вильфанд добавил, что дефицит осадков будет ощущаться в Поволжье, Магаданской области, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края. При этом будут регионы, где дождей ожидается выше нормы.

Избыток осадков ожидается в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края и Якутии, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее стало известно, что пик жары в центральной части России придётся на конец июля — начало августа. Об этом рассказал Роман Вильфанд. По его словам, по климату самой тёплой для Центральной России является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые тёплые дни — это 31 июля и 1 августа.