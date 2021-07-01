В Гидрометцентре назвали пик жары в России

Пик жары в центральной части России придётся на конец июля — начало августа. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По климату самой тёплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые тёплые дни — это 31 июля и 1 августа, — отметил синоптик.

При этом он добавил, что почва ещё не прогрелась, несмотря на аномально жаркую вторую половину июня, и продолжит забирать тепло из воздуха.

На юге России самым жарким будет конец июля, а в приморских городах самые высокие температуры ожидаются в августе.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жара выше 30 градусов вернётся в Москву в середине следующей недели — 7 июля. По его словам, второй месяц лета в Москве будет более солнечным, чем обычно.

Кроме того, синоптики предупредили, что Центральную Россию ожидает засуха, которая бывает раз в десятилетие. Дожди в этой части страны будут только в середине июля.