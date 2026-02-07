Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 09:57

Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции России Тропина

ТАСС: экс-замминистра юстиции России Тропин умер из-за сердечной недостаточности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин, предварительно, скончался из-за острой сердечной недостаточности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Он ушел из жизни накануне, 6 февраля.

Предварительно, причиной смерти Тропинина стала острая сердечная недостаточность, — говорится в сообщении.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что Тропин скончался в Москве, утонув в ванне собственной квартиры. Имущество находится в Пресненском районе столицы.

До этого сообщалось, что в возрасте 68 лет скончался актер Артур Арутюнян. Его смерть подтвердила бывшая супруга Валентина Коновалова. Арутюнян известен по ролям в фильмах «Брат» и «Гений», сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других.

В Казахстане после тяжелой болезни скончался известный актер и заслуженный деятель республики Анатолий Креженчуков. Ему было 74 года. Креженчуков начал свою карьеру в 1973 году после окончания Института искусств имени Курмангазы. Его дебютной ролью на сцене стал Кузьма Балясников в спектакле «Сказки старого Арбата».

Москва
умершие
смерти
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии провели срочную операцию российскому военному
Дмитриев иллюстрировал судьбу Ротшильдов кадром из известного телесериала
Полиция взялась за дело о странной смерти экс-гитариста The Cure
Сухогруз с 22 людьми на борту сель на мель в Финском заливе
Звезда «Ворониных» попала в больницу из-за сильных болей в груди
Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции России Тропина
«Вашингтон» одел Овечкина в особом стиле для «Месяца черной истории»
Бочелли пел, русских не было: Как прошла церемония открытия Олимпиады-2026
В ЕС забили тревогу из-за потери российских туристов
Марина Федункив описала страшные последствия беременности в 53 года
На приговор по делу о квартире Долиной подали апелляцию
«Зона смерти»: Сырский испугался новой угрозы для ВСУ на фронте
Стало известно, какие у Сабурова шансы отменить запрет на въезд в РФ
«Правильно»: Сабуров еще в 2025 году предсказал свою депортацию из России
Почти 20 российских туристов попали в больницу с отравлением на Пхукете
СКР возбудил дело после страшного пожара, в котором погиб ребенок
Исколесивший всю Африку турист назвал три лучших страны континента
Львовская область на Украине содрогнулась от взрывов
Диетолог ответила, когда правило «не есть после 18:00» может навредить
Дмитриев заметил разворот европейских СМИ против США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.