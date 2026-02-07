Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции России Тропина

Бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин, предварительно, скончался из-за острой сердечной недостаточности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Он ушел из жизни накануне, 6 февраля.

Предварительно, причиной смерти Тропинина стала острая сердечная недостаточность, — говорится в сообщении.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что Тропин скончался в Москве, утонув в ванне собственной квартиры. Имущество находится в Пресненском районе столицы.

До этого сообщалось, что в возрасте 68 лет скончался актер Артур Арутюнян. Его смерть подтвердила бывшая супруга Валентина Коновалова. Арутюнян известен по ролям в фильмах «Брат» и «Гений», сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других.

В Казахстане после тяжелой болезни скончался известный актер и заслуженный деятель республики Анатолий Креженчуков. Ему было 74 года. Креженчуков начал свою карьеру в 1973 году после окончания Института искусств имени Курмангазы. Его дебютной ролью на сцене стал Кузьма Балясников в спектакле «Сказки старого Арбата».