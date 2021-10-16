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Названа причина возгорания торфяников в Екатеринбурге

09:05, 16 октября 2021
Названа причина возгорания торфяников в Екатеринбурге Фото: 66.mchs.gov.ru
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Поджог является наиболее вероятной причиной возникновения пожара в торфяниках в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. <...> Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы, — говорится в сообщении.

В данное время в городе потушено пять очагов возгорания. Тем не менее пламя продолжает бушевать ещё в 27 очагах.

15 октября в Екатеринбурге на территории микрорайона Солнечный был введён режим чрезвычайной ситуации из-за тления торфяников. 14 октября от жителей Екатеринбурга начали поступать жалобы на плохую видимость и на усиливающийся запах гари. Превышение экологических норм были выявлены специалистами в четырёх районах города.

В настоящее время МЧС наращивает группировку по тушению пожаров. В работах задействованы 130 человек и 33 единицы специальной техники.

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