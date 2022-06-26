Названа оптимальная диета во время стресса Врач Мартюшев-Поклад назвал оптимальную диету во время стресса

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Врач превентивной медицины Андрей Мартюшев-Поклад заявил, что во время стресса необходимо увеличить потребление рыбы, овощей, зелени, орехов и яиц. Эксперт рассказал URA.RU, что во время стресса повышается потребность в витаминах группы В, цинке, витамине D, а также антиоксидантах. Он также пояснил, что хронический стресс запускает разрушение белков, поэтому лучший способ восполнить недостаток — съесть яйца.

Во время стресса резко повышается потребность в некоторых веществах, которые нужны для нормальной выработки энергии: в частности, в магнии, витаминах группы В, цинке, витамине D, антиоксидантах. Лучший их источник — разноцветные овощи, зелень, семечки, орехи, рыба, — поделился Мартюшев-Поклад.

Специалист также рассказал о пользе трёхразового питания. Он уточнил, что принимать завтрак, обед и ужин следует в 9 утра, 13–14 и 18 часов соответственно. Он порекомендовал придерживаться не менее 50% соотношения овощей к остальной еде.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жаренное мясо надолго остаётся в кишечнике, что может привести к онкологии. Эксперт добавила, что клетчатка из сырых овощей поможет пище быстрее продвинутся по пищеварительному тракту. Она указала на то, что овощи можно также запекать вместо мяса или хотя бы использовать в качестве гарнира.