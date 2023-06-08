Названа опасность тополиного пуха Врач-аллерголог Болибок: тополиный пух может вызвать ларингоспазм и бронхоспазм

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал радио Sputnik, что тополиный пух у особо чувствительных людей может вызывать затруднения с дыханием, например, бронхоспазм. Эксперт пояснил, что тополиный пух способен поглощать и переносить пыльцу растений, а также другие вредные вещества. Специалист порекомендовал чувствительным людям носить на улице медицинскую маску.

Тополиный пух может перемещаться по воздуху на большие расстояния, попадать в дыхательные пути человека и вызывать их механическое раздражение. Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей — ларингоспазм или даже бронхоспазм, — сказал Болибок.

Врач также посоветовал проветривать помещения и завешивать окна.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.