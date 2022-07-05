Названа опасность потребления кофе в жару Врач Лишин рассказал про опасность потребления кофе в жару

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Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Эксперт отметил, что напиток обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию. Он добавил, что кофе сужает сосуды, а сильная жара способствует их расширению, из-за этого давление может повыситься, пишет URA.RU.

Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его ещё повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать, — рассказал Лишин.

Он порекомендовал употреблять не более двух кружек кофе в день, дополнив каждый приём одним стаканом питьевой воды.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов ранее заявил, в жару рекомендуется исключить курение, так как это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, например, появляется риск образования тромбов. Эксперт отметил, что употребление табака негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Он порекомендовал полностью ограничить себя в этой привычке, либо свести её к минимуму.