Названа возможная причина убийства школьницы полицейским

Полицейский мог убить ученицу школы в Самарской области, так как опасался, что она расскажет об их интимной связи. Однако эту версию правоохранительные органы не считают основной, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Версия, что у подозреваемого и убитой были отношения и он убил её, испугавшись, что она о них расскажет, тоже рассматривается. Но она не основная, — сообщил собеседник агенства.

30 июля Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. По информации СМИ, у подозреваемого была интимная связь с девочкой, но недавно их отношения разладились и школьница стала угрожать обнародованием информации об этом.

В качестве основной правоохранительные органы рассматривают версию о том, что полицейский сначала сбил девочку на машине, а затем несколько раз ударил её ножом, чтобы скрыть факт ДТП. Расследование уголовного дела взято под контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким