Названа категория граждан, которой чаще отказывают в ипотеке Риелтор Бендриков: банки чаще отказывают в ипотеке мужчинам до 27 лет

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Риелтор Олег Бендриков рассказал URA.RU, что в России мужчинам до 27 лет тяжелее взять ипотеку, так как они попадают под призывной возраст. Эксперт добавил, что многие банки, в особенности региональные, запрашивают справку из военкомата. По его словам, в случае, если уже призвали, а ипотека уже оформлена, следует написать заявление на оформление ипотечных каникул, чтобы не потерять квартиру.

Мужчинам тяжелее взять ипотеку. Банки хуже рассматривают. Если до 27 лет, чаще одобряют девушкам, потому что молодой человек находится в призывном возрасте. Некоторые банки, в большей степени региональные, запрашивают справку из военкомата, — сказал Бендриков.

Специалист при этом предупредил, что ипотечные каникулы увеличивают срок кредита и сумму ежемесячного платежа.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что дачу у собственника могут изъять — конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания. Эксперт уточнила, что это может произойти, если была доказана вина собственника в экономическом преступлении, если владелец собственности объявил о банкротстве, а дачу изымают для погашения долгов. По ее словам, участок земли могут изъять, если собственник устроил на территории свалку, автомастерскую или выращивает запрещенные растения.