Названа идеальная машина для водителя-новичка

Новый опрос издания «Авто.ру» показал, что подержанная иномарка с механической коробкой передач идеально подойдет в качестве первого автомобиля для начинающего водителя. Меньше всего молодым водителям рекомендуют приобретать новые автомобили. Об этом пишут РИА Новости.

Почти половина респондентов (48%) советует набираться опыта на «свежем» автомобиле с пробегом. Немало и тех, кто считает, что покупать надо машину, которую будет «не жалко», — так ответили 40% пользователей, — сказано в исследовании.

При этом лишь 12% участников опроса заявили, что новый автомобиль подойдёт в качестве первого личного транспорта. Преобладающее большинство (67%) отметило, что первой машиной должна быть именно иномарка, а не отечественная модель. По мнению респондентов, таких автомобилей в хорошем состоянии больше.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал. что на фоне кризиса на автомобильном рынке продавцы стремятся реализовать имеющийся товар как можно дороже за счёт дополнительных опций, которые чаще всего редко используются владельцами машин и не являются серьёзной необходимостью.