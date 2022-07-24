Названа группа людей, которым опасно посещать супермаркеты летом Кардиолог Хорошев рассказал, кому опасно посещать супермаркеты летом

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Врач-кардиолог Владимир Хорошев заявил, что людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно осторожно посещать летом продуктовые супермаркеты. Эксперт пояснил, что в определённых отделах поддерживают низкую температуру, а резкий перепад температур может стать причиной инфаркта. Он добавил, летом такие отделы следует избегать пожилым людям и детям младше четырех-пяти лет, пишет радио Sputnik.

Когда на улице аномальная жара, то есть 30 и больше градусов, надо быть осторожнее с посещением гипермаркетов. В отделах, где продают охлаждённые продукты поддерживается температура не выше 14 градусов. Капиллярная сеть может очень бурно отреагировать, — поделился Хорошев.

Специалист порекомендовал не задерживаться в таких отделах, а для этого он посоветовал заранее планировать свои покупки.

Врач-нарколог Алексей Казанцев ранее заявил, что кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему, а это может нарушить его сон. Эксперт отметил, что на фоне бессонницы и употребления более двух-трёх чашек кофе, человек может стать более раздражённым и агрессивным. Кофеин, по словам врача, не может спровоцировать агрессию, но может повысить тревожность.