Названа группа людей, которым нельзя есть семечки Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть семечки

Фото: Alexander Legky/Russian Look

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что семечки нельзя есть при заболеваниях пищеварения, желчевыводящих путей и ожирении, а также людям с тонкой эмалью зубов. Эксперт добавила, что привычка грызть семечки может навредить улыбке человека и его голосу. Она также указала на то, что при приготовлении семечек нельзя использовать масло, так как это равнозначно жарке на нерафинированном масле, которая приводит к появлению канцерогенов, пишет URA.RU.

Из-за жира в составе семечек их нельзя употреблять при заболеваниях желчевыводящих путей. Желчный пузырь отвечает за эмульгацию этих жиров. Он должен выбросить желчь в масло, но если есть камни, воспаления, то у него возможности такой не будет, — рассказала Соломатина.

Она также напомнила, про опасность употребления «грязного» продукта, который может привести к появлению язвочек во рту.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.