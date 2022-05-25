Названа главная ошибка при лечении насморка Терапевт Звонков рассказал про главную ошибку при лечении насморка

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что препараты для лечения насморка, которые помогают избавиться от заложенности носа, пересушивают слизистую и дают возможность инфекции и микробам развиваться. В этом случае, по словам врача, болезнь только усиливается и может привести к серьёзным последствиям. Эксперт отметил, что оптимальное лечение при сильном насморке является промывка носа каждый час, пишет URA.RU.

У нас есть главная ошибка: когда у человека начинается насморк, он пытается обеспечить себе свободное дыхание и сушит себе нос спреями для снятия симптомов заложенности. Это только усиливает воспалительный процесс, — поделился Звонков.

Для промывки носа он порекомендовал использовать мирамистин или хлоргексидин. Главное, по мнению эксперта, чтобы это был антисептический препарат, который поможет избавиться от инфекции, но при этом не пересушит слизистую оболочку.

Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Подобные вещества могут содержать продукты с большим количеством консервантов и стабилизаторов. Он добавил, что на возникновение рака также влияет и ухудшающаяся экологическая ситуация.