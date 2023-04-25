Россияне рассказали, видят ли в своей стране угрозу соседним ВЦИОМ: 11% россиян видят в РФ угрозу для суверенности соседних стран

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

11% россиян считают, что РФ ведет имперскую политику и представляет угрозу суверенности других постсоветских государств, подсчитал ВЦИОМ. В 1993 году, с которым социологи сравнивают показатель, таких респондентов было 3%. Несогласных же с этим утверждением сейчас большинство: 52% опрошенных граждан видят в России гарант мира и стабильности в регионе. Еще 16% заявили, что Россия ведет свою политику, не вмешиваясь в дела соседей.

74% ответили, что их жизнь не связана с другими республиками бывшего Союза, при этом большинство (21%) считают отношения с соседями нормальными, спокойными.

Несмотря на то что большинство россиян воспринимают воссоздание СССР как невозможный вариант, усиливается мнение об ответственности России за ситуацию на пространстве бывшего СССР. Причины такой позиции, скорее всего, кроются в общей рационализации восприятия ситуации, — дал оценку итогам руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

4 апреля соседствующая с РФ Финляндия официально вступила в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что в соответствии с Североатлантическим договором государство включено в систему коллективной защиты.

Основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки такую угрозу увидел после начала боевых действий на Украине.