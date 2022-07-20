Назван вред сахарозаменителей при похудении Диетолог Киселёва рассказала о вреде сахарозаменителей при похудении

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Диетолог, врач превентивной и антивозрастной медицины Анна Киселёва заявила, что сахарозаменители на основе фруктозы могут спровоцировать ожирение и нарушения пищевого поведения. Он добавила, что фруктоза не «сжигается» организмом, а откладывается в виде жира. Эксперт указала на то, что в борьбе с лишним весом подобные средства только усугубляют положение, пишет «МК Санкт-Петербург».

Утверждение, что от искусственных подсластителей не полнеют, абсолютно не соответствует действительности. Их калорийность практически такая же, как и у обычного сахара: от 354 до 396 килокалорий на 100 граммов при калорийности сахара 398 килокалорий, — поделилась Киселёва.

Она допустила потребление сахара во время диеты, но в разумных количествах. По её словам, главное — грамотно вписать продукт в свой рацион.

Эндокринолог Антон Поляков ранее заявил, что продукты, богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Эксперт добавил, что для разгрузки печени также нужно ежедневно употреблять клетчатку и пробиотики. Он также призвал обращать внимание на продукты, которые обладают «желчегонным эффектом», например, артишоки.