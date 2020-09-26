Назван субъект РФ с самым здоровым образом жизни

https://static.news.ru/photo/4688e36a-0113-11eb-a0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leandro Ferreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни составлен в РФ. В его основе оказались показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространённость наркомании, занятия спортом и условия труда.

Дагестан второй год подряд становится лидером рейтинга, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что второе и третье место заняли соответственно Чечня и Адыгея. В топ-5 попали также Краснодарский край и Кабардино-Балкария.

Меньше всего придерживаются здорового образа жизни на Дальнем Востоке. Пятёрку худших составили Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, а также Амурская область.

Отмечается, что лидером по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, стал Краснодарский край (52,5%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в сфере здорового образа жизни Пётр Добров объяснил, почему люди, которые следят за своим здоровьем, зарабатывают больше. По его словам, тот, кто перестаёт травить себя вредными продуктами вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь.