Назван субъект РФ с самым здоровым образом жизни

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни составлен в РФ. В его основе оказались показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространённость наркомании, занятия спортом и условия труда.
Дагестан второй год подряд становится лидером рейтинга,
Меньше всего придерживаются здорового образа жизни на Дальнем Востоке. Пятёрку худших составили Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, а также Амурская область.
Отмечается, что лидером по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, стал Краснодарский край (52,5%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в сфере здорового образа жизни Пётр Добров объяснил, почему люди, которые следят за своим здоровьем, зарабатывают больше. По его словам, тот, кто перестаёт травить себя вредными продуктами вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь.
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