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Здоровье

Эксперт пояснил, почему люди, ведущие ЗОЖ, больше зарабатывают

07:30, 20 сентября 2020 12
Фото: Lazare /pixabay.com

Эксперт в сфере здорового образа жизни (ЗОЖ) Пётр Добров объяснил, почему люди, которые следят за своим здоровьем, зарабатывают больше.

Он сообщил, что люди, которые ведут ЗОЖ, тратят на это много сил и времени, однако они быстро окупаются.

Кто перестаёт травить себя вредными продуктами вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого, такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе, соответственно, он начинает больше зарабатывать. Это всё очень выгодно, приводит слова эксперта  радио Sputnik.

Он пояснил, что люди, ведущие здоровый образ жизни, вкладываются в своё будущее. Сначала они тратят много сил и времени на упражнения, приготовление здоровой пищи, полноценный сон, но затем они меньше болеют и дольше живут.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты по питанию и фитнесу рассказали, какие ошибки совершают люди, которые начинают вести ЗОЖ. Они сообщили, что многие люди, которые хотят быть здоровыми, начинают жертвовать сном ради тренировок, а также голодать ради стройного тела. В результате люди теряют здоровье.

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