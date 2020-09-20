Эксперт пояснил, почему люди, ведущие ЗОЖ, больше зарабатывают

https://static.news.ru/photo/c515f1b6-faf9-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lazare /pixabay.com

Эксперт в сфере здорового образа жизни (ЗОЖ) Пётр Добров объяснил, почему люди, которые следят за своим здоровьем, зарабатывают больше.

Он сообщил, что люди, которые ведут ЗОЖ, тратят на это много сил и времени, однако они быстро окупаются.

Кто перестаёт травить себя вредными продуктами вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого, такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе, соответственно, он начинает больше зарабатывать. Это всё очень выгодно, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Он пояснил, что люди, ведущие здоровый образ жизни, вкладываются в своё будущее. Сначала они тратят много сил и времени на упражнения, приготовление здоровой пищи, полноценный сон, но затем они меньше болеют и дольше живут.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты по питанию и фитнесу рассказали, какие ошибки совершают люди, которые начинают вести ЗОЖ. Они сообщили, что многие люди, которые хотят быть здоровыми, начинают жертвовать сном ради тренировок, а также голодать ради стройного тела. В результате люди теряют здоровье.