Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно

Если с момента исчезновения россиян в другой стране прошло не более четырех месяцев, шансы найти их велики, рассказал NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов, комментируя ситуацию с пропавшей в Стамбуле россиянкой Дарьей Лучкиной. По истечении этого срока поиски существенно усложнятся, предупредил специалист.

Российские СМИ подняли эту тему. И уже в Турции тоже известно об этой проблеме. Наверное, процесс поиска будет немножко ускоряться, — выразил надежду эксперт.

При этом он не исключил, что иногда широкая огласка может обернуться во вред жертве. По его словам, огласка может спугнуть преступников в случае ее удержания в плену. В таком случае дело может закончиться даже убийством пленных, допустил собеседник.

Если была мысль ее отпустить спокойно после выполнения каких-то обязательств, когда поднялся шум и встает вопрос уже об уголовной ответственности, если ее похитили, то ее могут далеко запрятать. Хорошо, если просто запрятать. А если лишить жизни, чтобы не было свидетелей всей этой ситуации? Такое тоже возможно, — указал он.

32-летняя Дарья Лучкина и ее 10-летний сын прилетели в Стамбул 17 октября. Когда женщина перестала выходить на связь, ее родственники забили тревогу и обратились в полицию. Как выяснилось позже, москвичку с мальчиком в аэропорту Стамбула встретил неизвестный на легковом автомобиле. После этого их следы теряются.