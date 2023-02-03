Назван способ сохранить жизни сотен тысяч россиян Онколог Стилиди: можно сохранить до 300 тысяч жизней за счет вакцинации от ВПЧ

Фото: Michael Matthey / dpa / Global Look Press

Главный внештатный специалист — онколог Минздрава РФ Иван Стилиди рассказал «Известиям», что вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) в России может сохранить в ближайшие десятилетия до 300 тысяч жизней. Эксперт напомнил, что с 2024 года иммунизация от ВПЧ войдет в РФ в список обязательных прививок. Он добавил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно привить около 80% девочек в возрасте до 15 лет, чтобы справиться с распространением рака шейки матки.

По опыту стран, которые уже ввели вакцину от ВПЧ в календарь прививок, мы видим, что рано или поздно заболеваемость этими видами рака пойдет вниз. Если мы проведем вакцинацию по рекомендациям ВОЗ, то сохраним в ближайшие десятилетия до 300 тысяч жизней, — сказал Стилиди.

Он опроверг распространенный миф о том, что ВПЧ-вакцинация влияет на репродуктивную функцию, по его словам, «она абсолютно безвредна».

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.