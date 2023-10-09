Назван способ отключения слежки и прослушки в смартфоне Эксперт Закарян: скрытые кнопки могут отключить прослушку в смартфоне

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Возможность предотвращения прослушивания и слежки на мобильных устройствах можно найти в скрытых настройках, сообщил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в интервью агентству «Прайм». По его словам, даже когда определенные сервисы на смартфоне выключены, они могут по-прежнему собирать информацию о пользователе в фоновом режиме.

Закарян пояснил, что на устройствах iPhone запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях можно полностью запретить. Для этого нужно перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках и выбрать «Отслеживание», а затем деактивировать «Трекинг-запросы приложениями».

На смартфонах с операционной системой Android доступ к подобным настройкам можно получить выбрав «Сведения о телефоне» в меню настроек, а затем «Сведения о ПО». После этого нужно семь раз нажать на «Номер сборки» и перейти в раздел «Параметры разработчика». Здесь следует активировать опцию «Sensors off».

После активации этой опции в панели быстрого доступа появится новая иконка, которую можно использовать для отключения доступа к микрофону и камере в любом используемом приложении.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что из-за массовой утечки данных с портала госуслуг в общем доступе оказались личные данные россиян. По его словам, на просторах интернета оказалась в том числе информация о депутатах и высокопоставленных лицах страны.