Масштабная утечка с «Госуслуг»: какая информация о россиянах попала в Сеть

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Личные данные россиян оказались в общем доступе из-за массовой утечки данных с портала госуслуг, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Какая информация попала в Сеть?

Что известно о массовой утечке данных с «Госуслуг»

Делягин сообщил в своем Telegram-канале, что на просторах интернета оказалась вся личная информация о россиянах, в том числе о депутатах и высокопоставленных лицах страны.

«Похоже, с „Госуслуг“, и не только оттуда, осуществили грандиозный слив частной информации, включая телефоны депутатов», — отметил он.

Парламентарий уже направил обращение с просьбой принять меры в связи с утечкой данных граждан директору ФСБ России Александру Бортникову.

«Уважаемый Александр Васильевич, данные по мне и моим близким соответствуют действительности, думаю, по вам и вашим близким тоже. В связи с этим прошу рассмотреть обращение, провести проверку указанных в нем фактов, принять меры», — говорится в обращении депутата.

Михаил Делягин сообщил, что будет добиваться внимания к проблеме также от Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Роскомнадзора и Минцифры.

Какие данные россиян утекли в Сеть

Зампред комитета Госдумы по экономической политике сообщил, что к нему обратились несколько граждан, которые также обнаружили свои данные в общем доступе.

«Из доводов заявителей следует, что данные включают в себя адреса проживания, личные номера телефонов, номера и марки автомобилей, паспортные данные, медицинскую информацию», — отметил Делягин.

Парламентарий не исключает, что утечка произошла из баз Федеральной службы судебных приставов, Госавтоинспекции МВД, образовательной платформы МЭШ, курьерских служб и медицинских лабораторий.

Как защитить персональные данные

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил NEWS.ru, что избежать утечки данных россиян из крупных баз можно только в случае, если ввести серьезное наказание. На настоящий момент за слив информации компаниям могут назначить лишь штраф в размере 60 тысяч рублей.

«У бизнеса нет культуры защиты персональных данных, так как ответственность — всего лишь штраф 60 тысяч рублей за утечку. Компании заплатят деньги, и дело закрыто. Это ужасно, нужны оборотные штрафы. Даже десятые доли процента — внушительные суммы, а не 60 тысяч рублей. Если говорить о технической стороне вопроса, то все ПО, даже российское, может быть полностью защищено», — отметил эксперт.

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян предложил россиянам «смириться» с фактом регулярных утечек персональных данных, поскольку информация, вероятнее всего, уже находится в даркнете.

«Утечек стало гораздо больше. К сожалению, персональные данные примерно всех россиян за последний год утекли, видимо, по два раза», — отметил он.

Когда еще были крупные утечки данных россиян

В октябре прошлого года хакеры слили в открытый доступ в интернете данные пользователей портала госуслуг. Было опубликовано около пяти тысяч строк с персональными данными. Информация в них содержится за последние пять лет.

Сообщалось, что в Сети были опубликованы ФИО пользователей, пароли электронной почты, номера телефонов, пол, даты рождения, адреса регистрации и фактического места жительства, данные паспортов, СНИЛС и ИНН.

В июне 2023 года ретейлер Gloria Jeans уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 млн своих пользователей. В компании сообщили, что информация о клиентах была похищена при проведении технических работ, связанных с сайтом.

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