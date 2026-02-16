Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 18:28

Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка

Психолог Михеичева: домашнее обучение детей надо совмещать с кружками и спортом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детям, находящимся на домашнем обучении, важно сочетать занятия с посещением кружков и спортом, чтобы восполнить дефицит общения, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, отсутствие социальной активности может вызвать проблемы с социализацией.

Домашнее обучение само по себе не обрекает ребенка на дефицит социализации. Трудности возникают скорее тогда, когда живого общения становится слишком мало. Если ребенок осваивает школьную программу онлайн, но при этом занимается командными видами спорта, посещает кружки с групповым взаимодействием и регулярно встречается с друзьями, ключевые социальные навыки продолжают формироваться естественным образом. В таких условиях он учится сотрудничеству, эмпатии, умению договариваться и выдерживать конкуренцию. Важен именно баланс: интеллектуальная работа дома должна дополняться реальным опытом общения и совместной деятельностью, — поделилась Михеичева.

Ранее детский психолог Александра Аныкина заявила, что самостоятельное выполнение домашних заданий без вмешательства родителей способствует развитию у детей чувства независимости. По ее словам, постоянные споры и конфликты, связанные с проверкой домашней работы, могут вызывать у детей усталость и стресс.

школы
дети
советы
психологи
школьники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
