Назван список стран, с которыми РФ восстановит авиасообщение уже осенью

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Растёт спрос на экскурсионные туры на Русский Север с посещением островов Валаам и Кижи, а также Соловецкого архипелага. Об этом сообщили туроператоры.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР, в этом сезоне попасть на Соловецкие острова можно только со справкой об отсутствии коронавируса, полученной за два дня до визита. Документ проверяют...