Назван список стран, с которыми РФ восстановит авиасообщение уже осенью

11 стран заявили о готовности восстановить авиасообщение с Россией. Это Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Нужно дождаться решения оперативного штаба, который анализирует два критерия: эпидситуацию и принцип взаимности. Заседание оперштаба состоится 21 августа, — пояснил в беседе с «Ридусом» глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.
На данный момент РФ восстановила международное авиасообщение с Швейцарией, Великобританией и Турцией. Российские самолёты с 1 августа летают в турецкие Анкару и Анталью, а в Бодрум и Даламан — с 10 августа. По возвращении из путешествия россияне должны заполнить специальные анкеты прямо в самолёте, а также пройти температурный контроль и сдать тесты на коронавирус в течение трёх дней после прилёта, писал NEWS.ru.