Назван самый любимый алкогольный напиток россиян на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/bf54247e-a7bf-11ea-955e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали самый популярный алкогольный напиток среди россиян на карантине. Об этом говорится в отчёте компании «Такском». Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Согласно исследованию, самым продаваемым напитком оказалось пиво. На втором — вино. Далее, как показали результаты, идут водка, сидр и коньяк. В целом, по расчётам аналитиков, продажи алкоголя в период пандемии упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Это коснулось всех категорий алкогольных напитков. К примеру, на 33% упали продажи шампанского, на 30% меньше стали покупать текилы. Падение продаж водки составило 26%. Увеличение продаж аналитики отмечают только по сидру — прирост составил 3%, отмечает RT.

Как писал ранее NEWS.ru, россияне в период карантина отдают предпочтение алкоголю в большой таре. Так, в апреле соотечественники купили водки в упаковке свыше одного литра на 19% больше, чем в апреле минувшего года.