Россияне перешли на алкоголь в больших бутылках

https://static.news.ru/photo/66ab544c-a61f-11ea-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в период карантина отдают предпочтение алкоголю в большой таре. В апреле соотечественники купили водки в упаковке свыше одного литра на 19% больше, чем в апреле минувшего года.

До этого момента продажи водки в большой таре упали на 26%, приводят данные исследовательской компании Nielsen «Ведомости». Виски в бутылках по одному-два литра россияне стали покупать чаще на 52%, хотя продажи напитка в среднем по стране сократились на 5%.

Такое явление аналитики объяснили тем, что россияне запасались алкоголем на период пандемии, а в большой таре это сделать было гораздо выгоднее и удобнее. Всплеск продажи алкогольной продукции был зафиксирован в марте, но затем спрос стабилизировался. Россияне стали существенно меньше брать напитки в маленьких упаковках по 0,5 и 1 литру.

По итогам января-апреля текущего года продажи водки выросли на 4% — до 23,5 млн дал, вина на 7% — до 16,7 млн дал, игристых вин на 4% — до 4,7 млн дал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рекомендательный сервис Rate&Goods провёл исследование сети магазинов на предмет стоимости алкогольных напитков. За год цены на алкоголь в разных торговых сетях изменились, и где-то пиво подорожало на 10%, а где-то водка подешевела на 24%.