Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий пришли к выводу, что кофе помогает продлить молодость мозга в преклонном возрасте, сообщает Eat This, Not That!. Согласно результатам исследования, напиток снижает риск когнитивных нарушений линейным образом с течением времени.