Назван самый эффективный напиток для омоложения мозга после 60 лет Ученые из Хуачжанского университета доказали, что кофе способствует омоложению мозга после 60 лет

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Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий пришли к выводу, что кофе помогает продлить молодость мозга в преклонном возрасте, сообщает Eat This, Not That!. Согласно результатам исследования, напиток снижает риск когнитивных нарушений линейным образом с течением времени.

Исследование проводилось с 2011 по 2014 год, в нем приняли участие 827 человек в возрасте от 60 лет и старше. Согласно его результатам, кофеин помог предотвратить у большинства испытуемых ухудшение когнитивных функций с течением времени. Специалисты также отметили, что наибольший положительный эффект кофеин оказал на лиц мужского пола.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес подтвердила эту информацию и добавила, что кофе оказывает положительный эффект не только на работу мозга, но и на другие функции организма.

Чем больше изучается кофе, тем чаще выясняется его польза для здоровья. Напиток содержит много полифенолов и антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным действием и, вероятно, играют роль в снижении риска когнитивных нарушений, — рассказала она.

Накануне врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Эксперт отметил, что напиток обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию. Он добавил, что кофе сужает сосуды, а сильная жара способствует их расширению, из-за чего давление может повыситься.