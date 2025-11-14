Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 11:12

Назван самый дорогой проданный в России тур в 2025 году

Путевка на Мальдивы за 7,8 млн рублей стала самым дорогим проданным в РФ туром

Мальдивские острова. В центре: остров Химмафуши Мальдивские острова. В центре: остров Химмафуши Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Путевка на Мальдивы за 7,8 млн рублей стала самым дорогим проданным в России туром за период с января по сентябрь 2025 года, сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Onlinetours Premium. При этом там отметили, что средняя стоимость поездки на острова составляет 683 тыс. рублей.

Согласно исследованию сервиса, самым популярным среди россиян направлением для туризма остается Турция. Более половины всех дорогостоящих туров пришлось на курорты этой страны. В пятерку популярных мест для отдыха также попали ОАЭ, Египет, Мальдивы и Таиланд.

Отмечается, что в России стали чаще покупать премиум-туры. Их средняя стоимость равняется 385 тыс. рублей.

Ранее турэксперт Лара Ковалькова заявляла, что российские туристы все реже выбирают Белоруссию для отдыха, отдавая предпочтение другим направлениям из-за утраты главного преимущества — доступности цен. По ее словам, если раньше страна считалась бюджетной альтернативой Европе, то сейчас цены на проживание в минских отелях сравнялись со стоимостью гостиниц в Праге или Варшаве.

