Назван размер пенсий в бывших странах СНГ

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов отчитался о размерах пенсии в республике. Как сообщило отделение казахстанского Forbes, всего в стране 2,2 млн пенсионеров.
В среднем пенсия в Казахстане на данный момент
Министерство труда и соцзащиты Белоруссии ещё в мае рассказало, что пенсии в стране повысили на 3% и теперь в среднем выплата
Индексация пенсий прошла в Молдавии 1 октября текущего года и составила минимум две тысячи леев (8,2 тысячи рублей). Как
В сентябре 2021 года на Украине сообщили о росте средней пенсии на 25% за год. По состоянию на 1 августа 2021 года её размер составлял 3886 гривны (10,4 тысячи рублей),
В Азербайджане средняя пенсия по старости
1 июня 2021 года российские СМИ опубликовали последние данные по пенсиям на территории России.
В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1032,25 рубля и составил 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года, — говорится в аналитической записке Счетной палаты, которую приводила пресса.
Пенсия в РФ на сегодняшний день является самой высокой среди бывших стран СНГ.
Ранее российская семья, живущая в Вологде, раскрыла свои секреты максимальной экономии на еде. У пары двое детей, лежачая мама в одной квартире с ними и две кошки. Жена в этой семье получает 23–25 тысяч рублей, работая кассиром в супермаркете, а муж занимается починкой автобусов и зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц.