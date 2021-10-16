Назван размер пенсий в бывших странах СНГ

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов отчитался о размерах пенсии в республике. Как сообщило отделение казахстанского Forbes, всего в стране 2,2 млн пенсионеров.

В среднем пенсия в Казахстане на данный момент составляет 99 857 тенге, или 16,6 тысячи рублей. При этом базовая выплата равна 31 083 тенге (5,1 тысячи рублей), а солидарная — 68 774 тенге (11,4 тысячи рублей).

Министерство труда и соцзащиты Белоруссии ещё в мае рассказало, что пенсии в стране повысили на 3% и теперь в среднем выплата составляет 512 белорусских рублей (14,8 тысячи рублей).

Индексация пенсий прошла в Молдавии 1 октября текущего года и составила минимум две тысячи леев (8,2 тысячи рублей). Как сообщают местные издания, средняя по стране выплата ненамного больше 2200 леев (9,2 тысячи рублей).

В сентябре 2021 года на Украине сообщили о росте средней пенсии на 25% за год. По состоянию на 1 августа 2021 года её размер составлял 3886 гривны (10,4 тысячи рублей), говорится в сообщении Минсоцполитики.

В Азербайджане средняя пенсия по старости составляет 361 манат (15 тысяч рублей), в Армении 43 800 драм, или 6450 рублей России. В Киргизии — 6248 сомов (5,2 тысячи рублей). В Таджикистане ситуация обстоит хуже всего — там размер средней пенсии даже не дотягивает до двух тысяч российских рублей и составляет 303 сомони, или 1,9 тысячи рублей. Размер пенсии по возрасту в Узбекистане равен 565 тысяч сумов (3,7 тысячи рублей), а базовая выплата равна 289 тысячам сумов (1,9 тысячи рублей).

1 июня 2021 года российские СМИ опубликовали последние данные по пенсиям на территории России.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1032,25 рубля и составил 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года, — говорится в аналитической записке Счетной палаты, которую приводила пресса.

Пенсия в РФ на сегодняшний день является самой высокой среди бывших стран СНГ.

Ранее российская семья, живущая в Вологде, раскрыла свои секреты максимальной экономии на еде. У пары двое детей, лежачая мама в одной квартире с ними и две кошки. Жена в этой семье получает 23–25 тысяч рублей, работая кассиром в супермаркете, а муж занимается починкой автобусов и зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц.