Назван планируемый прожиточный минимум для жителей Подмосковья в 2022 году

Планируемый прожиточный минимум в Подмосковье на душу населения к 2022 году составит 14 123 рубля, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики Андрей Голубев в беседе с «Радио 1». Он также добавил, что точная сумма будет рассчитана по новой методике федерального закона.

Планируемая величина прожиточного минимума в Московской области на 2022 год на душу населения — 14 123 рубля, для трудоспособного населения — 15 394 рубля, пенсионеров — 12 146 рублей, для детей — 13 869 рублей, — спрогнозировал Голубев.

Политик обратил особое внимание на то, что это лишь предварительный прогноз: точные цифры будут рассчитаны по новой методике федерального законодательства и они пока ещё не утверждены.

Ранее депутат Госдумы Виталий Бахметьев признался, что в государственной казне страны не хватает денег для увеличения минимального размера оплаты труда. По его словам, МРОТ необходимо поднимать постепенно, чтобы это не слишком сильно ударило по бюджету.

Однако стало известно, что с 1 января 2022 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 5,9%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля будут увеличены на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.