Назван первый признак подростковой депрессии Психолог Котова назвала апатию первым признаком депрессии у подростков

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Первым и главным признаком подростковой депрессии является апатия, когда ребенок абсолютно ничем не хочет заниматься, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Светлана Котова. По ее словам, при депрессии тинейджеры резко забрасывают свои увлечения и перестают чем-либо интересоваться. Более того, у детей портятся отношения не только с родителями, но и с друзьями.

Как правило, отношения не только с родителями, но и в принципе со всем окружением начинают страдать. Практически ребенок изолируется или даже страдает от того, когда его принуждают куда-то идти или общаться. Просто нежелание общаться с кем-либо даже в школе или с нейтральными людьми, — объяснила Котова.

Как отметила психолог, на подростковую депрессию еще указывают плохой сон, недосыпания или постоянная сонливость, физические боли, психосоматические проявления. Депрессия может возникнуть и при нарушениях питания, которые выражаются отсутствием аппетита или, наоборот, обжорством.

Ранее психолог Елена Кадирова рассказала, что ребенку не стоит показывать мультфильмы, в которых проявляется неуважительное отношение к героям или содержатся сцены насилия. Специалист напомнила, что детям свойственно подражать тем персонажам, которых они считают авторитетными.