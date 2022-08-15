Назван неожиданный симптом онкологического заболевания Кардиолог Романенко: повышенная потливость может быть признаком онкологии

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Повышенная потливость — гипергидроз, может говорить о развитии онкологии и инфекционной болезни, рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко, сообщает «Москва 24». По ее словам, беспокоится надо начинать, когда человек сталкивается с усиленным выделением пота по всему телу без причины, особенно ночью.

Если человек вспотел в жару, а потливость сохраняется и в прохладном помещении, есть смысл задуматься. В первую очередь это может быть связано с инфекционным заболеванием. Любая инфекция может привести к потливости, — сообщила Романенко.

По ее словам, нередко повышенное потоoтделение может указывать на колебания сахара в крови и снижение уровня глюкoзы, продолжает Романенко. Также оно иногда указывает на острую пaтологию со стороны сердца, проблемы дыхательной системы, нaрушения функции печени и почек.

Психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер ранее заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию. Эксперт пояснила, что нужно выделить один день, когда человека будут меньше всего беспокоить, и сфокусироваться на своих ощущениях. Она предупредила, что в первое время практики данного метода человек может почувствовать тревогу, так как нарушается привычный ритм загруженного дня.