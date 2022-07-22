Назван необходимый человеку объём воды в сутки Эндокринолог Павлова рассчитала необходимый человеку объём воды в сутки

Фото: Pxhere

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале рассчитала необходимый объём воды человеку в сутки. По словам эксперта, это примерно 30–40 граммов на килограмм веса, то есть взрослому человеку весом 60 килограммов потребуется не менее двух литров воды. Она при этом призвала пить воду в разумных пределах.

Пейте воду, но в разумных пределах. Это примерно 30–40 граммов на килограмм вашего веса. То есть, человеку весом в 60 килограммов требуется не менее двух литров воды в день, — написала Павлова.

Специалист добавила, что объём воды для человека с лишними весом необходимо рассчитывать из его «идеального» веса — рост в сантиметрах минус 100.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что людям, которые находятся в процессе снижения веса, нужно выбирать бездрожжевой цельнозерновой хлеб. Эксперт отметила, что в разумных количествах подобный хлеб полезен для организма. Речь идёт об употреблении одного-двух кусочков за завтраком. По словам специалиста, хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами. Она при этом предостерегла от хлебобулочных изделий из белой муки.