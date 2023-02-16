Назван единственный способ на 100% пресечь звонки мошенников с Украины IT-эксперт Геллер: пресечь звонки мошенников с Украины можно, но придется лишить связи и обычных людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресечь на 100% звонки мошенников с Украины можно единственным способом — полностью «отрезать» соседнюю страну от связи, включая обычных людей, рассказал NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он добавил, что многие SIM-карты у злоумышленников куплены в РФ у российских операторов.

До начала разговора трудно или невозможно определить, звонит ли вам мошенник или человек по делу. На 100% пресечь такие обзвоны с Украины можно, но придется отрезать от связи всю соседнюю страну, включая простых людей, что неправильно и невозможно. Можно отсеять лишь часть номеров, пометив их как подозрительные в специальных приложениях в смартфонах — скачанных или встроенных. Подобные ПО разрабатывают крупнейшие IT-компании, банки и операторы связи, — подчеркнул Геллер.

Он отметил, что специальное ПО, после получения нескольких жалоб на один номер телефона, пометит его как подозрительный, и при входящем вызове абонента устройство предупредит, что с ним пытаются связаться злоумышленники.

ПО помечает номер телефона как подозрительный, если на него пожалуются несколько раз. Заранее это сделать сложно, мы же не прослушиваем линию, не знаем, кто звонит и зачем. Но предупрежденный человек либо сразу бросит трубку, либо насторожится во время разговора, — подытожил Геллер.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, украденных мошенниками. По ее словам, финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от мошенников и банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность за клиентов.