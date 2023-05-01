Назван диагноз модельера Зайцева перед смертью «Известия»: кровотечение у модельера Зайцева началось из-за язвы

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Дизайнер Вячеслав Зайцев

У известного модельера Вячеслава Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщают «Известия». По информации издания, именно это стало причиной скоропостижной смерти художника.

Модельер был госпитализирован 30 апреля. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако он умер в реанимации.

Зайцев ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы он редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался.

Советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин отметил, что ему сложно поверить в смерть близкого для него человека Вячеслава Зайцева. Он подчеркнул, что вместе с легендарным кутюрье ушла целая эпоха, частью которой он был.