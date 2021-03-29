Навальный за две недели в ИК получил шесть выговоров

https://static.news.ru/photo/67fafe54-907c-11eb-bc2f-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный, осуждённый на 2,5 года, за две недели, проведённые в покровской ИК-2, уже получил шесть выговоров. Также на рассмотрении сейчас находятся 20 рапортов. Оппозиционер может получить ещё выговор или несколько за то, что был в футболке во время встречи с адвокатами. Об этом он сам рассказал в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети.

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) в шутливой форме предположил, будто саундтреком к его заключению является песня «Плохой парень» американки Билли Айлиш. Именно её, как написал Навальный, слегка изменив слова, напевал «кремлёвский чиновник», который составлял для арестованного «план наказаний».

Далее Навальный перешёл к рассказу о взысканиях в ИК. Их, по его признанию, два. Это выговор и отправление в штрафной изолятор, условия в котором «близки к пыточным». На данный момент Навальный уже пополнил своё портфолио «плохого парня» статусом человека, склонного к побегу, четырьмя выговорами в СИЗО и ещё шестью — в ИК.

Выговоры выносит комиссия из нескольких человек. Как рассказал Навальный, сейчас на рассмотрении находятся около 20 протоколов.

Оппозиционера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным из-за того, что он не отмечался в инспекции ФСИН в период лечения в Германии.

Ранее Навальный пожаловался на условия содержания главе ФСИН. Оппозиционер отметил, что руководство колонии не допускает к нему врачей, несмотря на острую боль в спине. Об ухудшении здоровья оппозиционера говорили и его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области, сославшись на результаты обследования Навального, заявили, что состояние его здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.