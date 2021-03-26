«Не хотелось бы расстаться с ногой»: Навальный рассказал о своём здоровье

https://static.news.ru/photo/8d3820dc-8e35-11eb-8e84-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что испытывает серьёзные проблемы с ногой, однако руководство колонии отказывает ему в лечении.

Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: «Там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьёзно заболеешь — умрёшь». Эту же истину вам подтвердит любой зэк. <...> Вот познаю теперь эту истину сам, — поделился он.

Он предположил, что у него защемило нерв от постоянного сидения в автозаках в неестественных позах.

Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в «аквариуме» и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. <...> Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат, — написал Навальный в Instagram.

После этапа оппозиционер каждый день писал просьбы оказать медицинскую помощь, однако добиться удалось только одного осмотра и двух таблеток «Ибупрофена», а своего диагноза Навальный до сих пор не знает. В результате осложнение «пошло в ногу» и целые её участи потеряли чувствительность.

Если обопрёшься на правую ногу, просто упадёшь. Это немного расстраивает — за последнее время я всё-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться. С другой стороны, если жизнь дала лимоны, делай из них лимонад, — отметил он.

Оппозиционер представил, как будет ходить по колонии «со стильной тростью» с клинком внутри или с костылём, который можно будет бросать в качестве оружия.

Но идеально — это деревянная нога. Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие. Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге! Смогу разговаривать фразами из «Острова сокровищ». <...> Согласитесь, это будет круто. Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного, — заключил он.

24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии. После посещения подзащитного они рассказали, что оппозиционер уже четыре недели находится в «крайне неблагополучном» состоянии: он испытывает боли в спине, а также у него «практически не действует» одна нога. Сам Навальный обратился к главе ФСИН Александру Калашникову с жалобами на пытки бессонницей и издевательства в связи с некачественной медицинской помощью.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.