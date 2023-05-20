Навальный получил еще один судебный иск АНТК «Союз» подал иск к Навальному после видеоролика о генеральном конструкторе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» подал иск к видеохостингу YouTube, оппозиционному политику Алексею Навальному и его каналу «Навальный LIVE» о защите деловой репутации. Такие данные следуют из картотеки Арбитражного суда Москвы. Там также указано, что аналогичные претензии получили еще несколько лиц.

По имеющимся данным, иск был подан 14 апреля текущего года. 21 апреля суд постановил оставить заявление без движения, так как истец подал его с нарушением требований. В частности, в иске не указаны все необходимые сведения об ответчиках, а также не предоставлены все требуемые Арбитражным процессуальным кодексом документы. Срок исправления нарушений истекает 22 мая, после этого иск будет возвращен АНТК.

Карта суда не раскрывает причин подачи иска. Известно, что 7 февраля на YouTube-канале Навального вышел видеоролик о предприятии, его генеральном конструкторе Мкртиче Окрояне и имуществе его семьи.

АНТК «Союз» был основан в 1943 году, предприятие, как указано на сайте компании, занимается разработкой газотурбинных приводов для электрогенераторов и газоперекачивающих насосов. Также на сайте АНТК подчеркивается, что завод «никогда не разрабатывал и не производил ракет X-22, X-59 и „Калибр“ и не имеет никаких отношений к этим ракетам».

Мкртич Окроян занял пост генерального директора «Союза» в 2001 году, после чего началась реорганизация предприятия. С 2020 года Окроян является генеральным конструктором АНТК.



Ранее Алексей Навальный, находящийся в заключении в колонии, рассказал в Telegram, что каждый вечер сотрудники колонии включают для него выступления президента России Владимира Путина на полную громкость. По его словам, всего используется несколько речей Путина, которые он произносил сразу после начала военной операции на Украине. Политик назвал это самым креативным наказанием.

В свою очередь бывший муниципальный депутат Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на дефицит новостей «с воли» и эфиры «Соловьев Live», которые включают в его камере каждый вечер на один час.