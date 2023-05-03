Навальный рассказал, как часами слушает Путина

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал в Telegram, что каждый вечер сотрудники колонии включают для него выступления президента России Владимира Путина на полную громкость. По его словам, всего используется несколько речей Путина, которые он произносил сразу после начала военной операции на Украине. Политик признался, что ему приходится часами слушать российского лидера. Он назвал это самым креативным наказанием.

Радиоточку в камере можно выключить, но это никак не поможет, потому что по всему длинному коридору ШИЗО/ПКТ висят колонки и Путин орет через них с такой громкостью, что никуда не деться. <...> Поэтому ежевечерне у нас можно наблюдать комическую картину, как зеки тащат в свои камеры матрасы, а Путин громким голосом сообщает им о том, что Запад хочет заставить граждан России страдать, — написал Навальный.

По его словам, он смог примириться с «пыткой Путиным». По мнению оппозиционера, своими действиями сотрудники колонии доказали, что речи президента — наказание. Кроме этого он отметил, что им самим также приходится слушать выступления Путина, и они постоянно в процессе закатывают глаза.

Ранее бывший муниципальный депутат Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на дефицит новостей «с воли» и эфиры «Соловьев Live», которые включают в его камере каждый вечер на один час. Как рассказал его адвокат Вадим Прохоров, Яшин сейчас получает всю информацию через письма в системе ФСИН-письмо, а ежевечерние эфиры телеведущего Владимира Соловьева считает «пытками».